Ci sono dei problemi sull’asse tra Torino e Roma riguardo l’affare Bruno Peres, il nodo è l’ingaggio: le ultime news di mercato

Non arrivano buone notizie per il Torino per quanto riguarda l’affare Bruno Peres. Il terzino della Roma sembrava vicinissimo al ritorno in granata, ma l’ingaggio sta bloccando tutto. Il club di Urbano Cairo ha offerto un milione e mezzo di euro di stipendio al giocatore brasiliano, ma la proposta non è piaciuta né a Peres né al suo staff. Il calciatore chiede di più e questo rischia di far saltare tutta l’operazione, dopo quasi un mese di trattative. La volontà del giocatore può essere decisiva, per arrivare a chiudere sarà necessario trattare ancora, anche se filtra un po’ di pessimismo.

Sia il Torino sia la Roma sono sempre più irritati con Peres, come scrive Tuttosport. L’atteggiamento del brasiliano non va giù ai due club, che fino a poche ore fa erano sicuri di aver messo a punto il trasferimento. Lo stipendio proposto dal Torino a Peres arriva a eguagliare gli emolumenti che prende alla Roma ed è, tra l’altro, uno dei più alti nell’intera rosa dei piemontesi. Peres però si è impuntato e non ha intenzione di accettare quello stipendio. La trattativa continua, ma è più vicina a saltare che a chiudersi positivamente.