Tragedia in spagna: morto Jakov Jelkic, calciatore del Granges-Paccot in Svizzera: era scomparso da alcuni giorni

Tragedia in spagna: trovato morto Jakov Jelkic, calciatore del Granges-Paccot in Svizzera: era scomparso da alcuni giorni ad Alicante

Jakov Jelkic, calciatore croato di cittadinanza svizzera del Granges-Paccot – terza serie elevetica – è stato trovato morto oggi, dopo che ne era stata denunciata la denuncia il primo febbraio.

Il corpo, come riportato da Alfredo Pedullà, è stato recuperato nelle acque del porto di Alicante, in Spagna. Le indagini della polizia erano arrivate alla notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio, ultimo momento in cui era stato visto vivo. Per la polizia spagnola la morte è accidentale e non ci sono coinvolte terze persone nelle indagini