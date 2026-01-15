Trapani, stangata definitiva: il Consiglio di Stato conferma il -8! L’incubo esclusione dalla Serie C bussa alle porte. La crisi del club di Antonini

Cala definitivamente il sipario sul primo, tormentato atto della stagione giudiziaria del Trapani. Il Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, ha respinto l’ultimo ricorso presentato dal club, rendendo inappellabili gli 8 punti di penalizzazione inflitti lo scorso maggio. La sanzione, che va scontata nel campionato corrente, punisce l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti per i pagamenti fiscali. Una sentenza che smonta la linea difensiva di Valerio Antonini, il vulcanico patron e proprietario della società, che ha sempre sostenuto la tesi della truffa subita, provando invano a invocare un conflitto tra ordinamenti sportivo e statale sulla scia di precedenti illustri.

La situazione in classifica per i Granata si fa ora drammatica. La penalizzazione confermata si somma agli ulteriori 7 punti comminati a gennaio, portando il totale della “zavorra” a un devastante -15. Ma i numeri, per quanto impietosi, rischiano di diventare il male minore. L’attenzione si sposta ora su giovedì 22 febbraio, data in cui il club comparirà davanti al Tribunale Federale Nazionale. Sul banco degli imputati ci sono le violazioni della scadenza del 16 dicembre: il mancato pagamento di stipendi, incentivi e contributi (Irpef e Inps) relativi all’estate 2025 potrebbe costare una nuova stangata, stimata in altri 8 punti per la recidiva.

Lo scenario peggiore, tuttavia, è quello dipinto dalla Gazzetta dello Sport in vista della successiva scadenza federale del 16 febbraio. La Procura FIGC ha lanciato un ultimatum che sa di sentenza anticipata: senza il saldo immediato di tutte le pendenze maturate fino a ottobre 2025, verrà chiesta l’esclusione dal campionato. Se i Siciliani dovessero essere radiati, tutte le gare disputate verrebbero annullate, riscrivendo la storia e la classifica del girone, un film horror già visto recentemente con piazze storiche come Taranto e Rimini.