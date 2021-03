Trentalange annuncia: «Faremo di tutto per velocizzare l’arrivo del VAR in Serie B»

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le sue dichiarazioni

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le sue parole sull’arrivo del VAR in Serie B.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

VAR IN SERIE B – «È proprio una richiesta della Lega ed è un bisogno. Noi faremo di tutto per accelerare la formazione e rivedere gli organici affinché si possa avere la VAR in Serie B»