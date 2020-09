Trezeguet: «La Juve è una squadra vincente. Pirlo? Scelta coraggiosa»

L’ex attaccante della Juventus David Trezeguet è intervenuto sulle colonne di Tuttosport per analizzare la scelta di Andrea Pirlo

David Trezeguet, brand ambassador della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport sul momento del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni:

«Era destino che Andrea Pirlo prendesse il comando in questa nuova avventura. La società ha fatto una scelta coraggiosa e, allo stesso tempo, mirata. Purtroppo per diversi motivi, compresi gli impegni dei giocatori convocati in Nazionale, non tutto il gruppo ha potuto lavorare insieme finora: servirà tempo».

OBIETTIVI – «La Juve è una squadra vincente, conquistare trofei è parte del dna bianconero. Ma per farlo la Juventus deve sempre tirare fuori il meglio di se stessa. Non sarà semplice, però credo che Andrea abbia la capacità di essere molto chiaro con i giocatori. Soprattutto con i suoi discorsi. Penso che in questo momento sia la cosa più importante di tutte».