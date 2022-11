Tris PSV, torna a vincere l’AZ – Eredivisie, il punto della 12ª giornata

Vittoria agevole per il PSV sul NEC Nijmegen. L’AZ Alkmaar ritrova i 3 punti nonostante 75′ di inferiorità numerica

La 12ª giornata di Eredivisie è andata come da copione. Il PSV Eindhoven ha battuto il NEC per 3-0 tra le mura amiche, e l’AZ Alkmaar ha superato il Volendam con un risicato 2-1. Le partite della massima serie olandese sono in diretta esclusiva e gratuita su Mola (qui il link per la registrazione gratuita). Il programma della giornata proseguirà mercoledì 9 e giovedì 10 novembre con i recuperi di Ajax e Feyenoord.

Torna a vincere il PSV Eindhoven dopo la battuta d’arresto in casa del Groningen. El Ghazi, Luuk de Jong e Madueke hanno firmato il secco 3-0 contro il NEC Nijmegen di Lasse Schöne. Per van Nistelrooij è stato importante ritrovare due punti fondamentali del suo pacchetto offensivo come l’ex Barcellona e Noni Madueke. Per il numero 10 si tratta del primo centro stagionale, mentre il bomber si era dovuto fermare per un infortunio dopo un inizio di stagione promettente. Guarda gli highlights di PSV Eindhoven 3-0 NEC Nijmegen gratuitamente su Mola.

Il successo dell’AZ Alkmaar sul Volendam, invece, è stato tutt’altro che scontato. Gli Alkmaarders stanno attraversando un periodo di ridimensionamento dopo la partenza bruciante in Eredivisie, e la trappola era dietro l’angolo. In più, il numero 10 Dani de Wit è stato espulso al 14′ e ha così lasciato i suoi compagni in inferiorità numerica. L’AZ l’ha vinta con la forza del gruppo e dei singoli: gioiello di Odgaard al 20′ e raddoppio di Reijnders al 40′. A inizio ripresa il Volendam, ultimo in classifica, ha accorciato le distanze con la rete di Henk Veerman, ma nel finale non è riuscito a strappare nemmeno un punto al tenace AZ. Guarda gli highlights di AZ Alkmaar 2-1 Volendam gratuitamente su Mola.

La classifica vede l’Ajax restare primo a 28 punti, pur avendo una partita in meno (contro il Vitesse). Seguono PSV a 27, AZ a 26, Twente a 25 e Feyenoord a 24, con i Rotterdammers che dovranno recuperare il loro match contro il Cambuur. L’Eredivisie torna nel weekend con un appuntamento imperdibile: il De Topper tra Ajax e PSV. Il calcio olandese è visibile in diretta streaming gratuita su Mola.