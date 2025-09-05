Tuchel sposa la linea di Allegri: «Loftus-Cheek? Non sa nemmeno lui quanto è forte». Le dichiarazioni del ct dell’Inghilterra

La rinascita di Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan ha prodotto il suo frutto più atteso: il ritorno nella nazionale inglese. Un traguardo celebrato oggi in conferenza stampa dal commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, che conosce bene il centrocampista dai tempi del Chelsea e non ha nascosto la sua grande stima per l’uomo e per il calciatore, diventato un pilastro del centrocampo rossonero.

Le parole di Tuchel sono un’investitura piena e convinta, che sottolineano tanto le qualità umane quanto il potenziale tecnico, a volte inespresso, del giocatore. Il CT ha spiegato le ragioni della sua convocazione con parole di grande apprezzamento, evidenziando il legame costruito in passato.

Questo il suo commento: «È sempre stato un piacere lavorare con lui e sono molto contento di aver avuto la possibilità di convocarlo. È una persona piacevole con cui stare, molto amichevole e molto educato, con un buon senso dell’umorismo. È pieno di qualità e a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte e di quanto possa essere bravo, ma si inserisce perfettamente grazie al suo carattere e alle sue qualità e compete per un posto nel centrocampo ed è bello vedere che è in forma e non infortunato. Se rimane in salute, è sempre in lizza per fare colpo a livello internazionale».

Successivamente, il tecnico ha allargato il discorso alla squadra e alle imminenti sfide, delineando il contesto tattico in cui giocatori con le caratteristiche di Loftus-Cheek potrebbero rivelarsi decisivi per scardinare difese chiuse.

«Abbiamo avuto ottime sessioni di allenamento, un’energia incredibile, sia dentro che fuori dal campo. Il gruppo ha lavorato molto bene e al momento sono molto, molto positivo. Nello sport non conta cosa hai fatto ieri, ma cosa fai domani per migliorare, quindi mi aspetto un buon allenamento dai giocatori per essere pronti per domani. In entrambe le partite affronteremo sicuramente un blocco profondo e un 5-4-1 nella prima partita e la sfida sarà superarli in modo rapido e aggressivo e giocare con più ritmo rispetto alla prima partita (contro Andorra)».