Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato di Moise Kean e del suo impatto nel club parigino. Queste le sue parole.

«Kean ha un grande cuore, ci mette tanta intensità, non ha paura ed è coraggioso. Fa quello che è necessario, non vorrei essere un difensore e difendere contro di lui in questo momento. È dura giocare contro di lui, molto dura».