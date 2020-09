Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Metz

«È meglio che non dica niente di cosa penso della squalifica di Neymar perchè vorrei essere a bordocampo la prossima partita. Non ho mai visto un giocatore che ha preso due gialli (Paredes) squalificato per due giornate. Sono molto sorpreso».