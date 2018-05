Tuchel al Paris Saint Germain: è ufficiale

Il Paris Saint Germain annuncia il nuovo allenatore: si tratta di Thomas Tuchel. Il tedesco ha firmato un contratto di due anni

Thomas Tuchel sarà il prossimo allenatore del Paris Saint Germain. Il club francese lo ha ufficializzato attraverso un comunicato rilasciato tramite il proprio sito web. L’allenatore tedesco sostituisce dunque Unai Emery e guiderà la squadra parigina per i prossimi due anni.

Queste le parole dell’ormai ex Borussia Dortmund subito dopo l’ufficialità dell’accordo: «Mi unisco a questa squadra con gioia, orgoglio e ambizione. Non vedo l’ora di poter lavorare con questi grandi calciatori che sono tra i migliori del pianeta. Con il mio staff proveremo a far arrivare la squadra ai massimi livelli internazionali. Abbiamo un potenziale straordinario e questa è di certo la sfida più eccitante della mia carriera. Non vedo l’ora di poter scoprire il Parco dei Principi, uno stadio leggendario del calcio europeo».