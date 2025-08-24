Tudor post Juve Parma: «Sono contento per questa vittoria. Quel giocatore ha la mentalità giusta» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Tudor dopo quella che è stata la partita di Serie A Juve Parma

In conferenza stampa, l’allenatore Tudor ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Juve Parma di Serie A.

VITTORIA – «Son contento, nella prima c’è sempre un po’ di incognita. Non conosci l’avversario, è tutto nuovo, c’è un po’ di ansia. Van fatti i complimenti. Siamo stati bravi con il loro catenaccio e ripartenza, abbiamo aspettato».

KALULU TUTTA FASCIA – «La scelta è stata questa, ci sono tante partite e c’è bisogno di tutti».

DAVID – «Quella mossa dentro l’area è sua, è un gol che ha nel sangue».

YILDIZ – «Crescita costante, si parlerà tanto di lui giustamente».

VLAHOVIC – «Mentalità giusta, concentrazione, professionalità. Un gran bel gol».