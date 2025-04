Tudor Juve, tutto in cinque partite? Tra Mondiale per Club e nuova stagione, ecco cosa filtra sulla panchina bianconera

Tudor Juve, l’allenatore croato si gioca tutto in cinque partite: Mondiale per Club e futuro, cosa filtra sulla panchina bianconera

Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è stato fatto il punto sul futuro di Igor Tudor, legato alla Juve da un contratto che va in scadenza il prossimo 30 giugno e che potrà essere rinnovato in automatico in caso di conquista della Champions League.

Il croato resterà sicuramente sulla panchina dei bianconeri almeno fino al Mondiale per Club, poi si vedrà. O meglio, in caso di mancato raggiungimento del quarto posto le chance di una conferma si ridurrebbero di molto: ecco perchè si gioca tutto o quasi in queste ultime cinque partite.