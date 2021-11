Stefan Kuntz, commissario tecnico della Turchia, ha parlato di Hakan Calhanoglu: le sue dichiarazioni

Stefan Kuntz, commissario tecnico della Turchia, ha parlato di Hakan Calhanoglu. Le sue dichiarazioni ai microfoni di TRT Spor.

CALHANOGLU – «Nella partita di ieri contro il Milan, Hakan avrebbe potuto calciare anche il secondo rigore. Chissà, in quel modo l’Inter avrebbe potuto vincere. Può essere un leader della Nazionale? Ne abbiamo tanti di leader. Sebbene Hakan non sia uno che alza la voce, si fa sentire molto con la sua presenza e con gli atteggiamenti sul campo».