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Turchia in finale dei playoff Mondiali! Sconfitta la Romania 1-0, sfiderà la vincente di Slovacchia Kosovo
Turchia in finale dei playoff Mondiali: battuta la Romania 1-0, ora sfiderà la vincente di Slovacchia Kosovo. I dettagli
Riflettori puntati su Italia‑Irlanda del Nord, con un occhio anche a Cardiff per seguire l’andamento di Galles‑Bosnia. Questa sera va in scena il penultimo step della qualificazione europea al Mondiale che si terrà dal 10 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico.
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Oltre alle due sfide che coinvolgono gli Azzurri, il programma prevede altri incontri decisivi. La Turchia ha già superato la Romania 1‑0, conquistando la finale playoff grazie al gol di Kadioglu. In campo anche Calhanoglu e Yildiz, con quest’ultimo vicino alla rete dopo una traversa colpita nella ripresa. La Turchia affronterà ora la vincente tra Slovacchia e Kosovo.
Le altre partite si giocheranno tutte alle 20.45: Repubblica Ceca‑Irlanda, Danimarca‑Macedonia, Polonia‑Albania, Slovacchia‑Kosovo e Ucraina‑Svezia completano il quadro della serata.