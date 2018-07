Cristiano Ronaldo è diventato il re di Torino ancor prima di scendere in campo con la sua Juventus, ma anche il figlio non scherza affatto

Cristiano Ronaldo, a dispetto dell’immagine da playboy, è un uomo di famiglia, aspetto evidente anche nelle numerose dirette sui social network in cui appare sempre in compagnia dei suoi figli. Lo stesso sbarco all’aeroporto di Caselle è stato caratterizzato dall’arrivo della madre, della compagna Georgina e, appunto, dei suoi eredi. A far parlare, oggi, è stato Cristiano Junior, primo figlio del fuoriclasse portoghese. CR7 si diverte spesso a giocare con lui e gli ha già insegnato, per esempio, la sua classica rincorsa prima di battere un calcio di punizione.

Tant’è vero che il bambino ha già attirato le tante scuole calcio presenti sul territorio torinese, come si legge su La Gazzetta dello Sport. La rosea ha intervistato Lorenzo Bonaria, presidente della L84, che si è lanciato in un vero e proprio invito al fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo: «Il futsal è l’attività migliore che un bimbo possa fare agli inizi della sua carriera. Se Cristia­no vedesse un allenamento dei nostri ragazzi, sono sicuro che ci sceglierebbe per suo figlio». Tale padre tale figlio, si dice così no?!