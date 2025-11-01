Atalanta News
Udinese Atalanta, Juric nel post partita: «Per la prima volta è mancato tutto. Abbiamo sbagliato la prestazione. Cosa abbiamo sbagliato»
Udinese Atalanta, le dichiarazioni di Juric ai microfoni di Dazn nel post partita. Il commento del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta.
Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, nel post partita di Udinese Atalanta ha analizzato nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi.
PRESTAZIONE – «Oggi è mancato tutto. Per la prima volta possiamo dire che abbiamo sbagliato la partita sconfitta meritata».
SULLE DIFFICOLTA’ – «Troppi errori tecnici. Abbiamo buttato quattro o cinque giocatori nuovi rispetto al Milan, ma non è assolutamente servito. Spero di non ripetere più una prestazione simile».
