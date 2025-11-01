 Udinese Atalanta, Juric nel post partita: «Per la prima volta è mancato tutto. Abbiamo sbagliato la prestazione. Cosa abbiamo sbagliato»
Connect with us

Atalanta News

Udinese Atalanta, Juric nel post partita: «Per la prima volta è mancato tutto. Abbiamo sbagliato la prestazione. Cosa abbiamo sbagliato»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Atalanta-Juventus amichevole

Udinese Atalanta, le dichiarazioni di Juric ai microfoni di Dazn nel post partita. Il commento del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta.

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, nel post partita di Udinese Atalanta ha analizzato nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi.

PRESTAZIONE – «Oggi è mancato tutto. Per la prima volta possiamo dire che abbiamo sbagliato la partita sconfitta meritata».

SULLE DIFFICOLTA’ – «Troppi errori tecnici. Abbiamo buttato quattro o cinque giocatori nuovi rispetto al Milan, ma non è assolutamente servito. Spero di non ripetere più una prestazione simile».

LEGGI ANCHE >>> LIVE UDINESE ATALANTA

Related Topics:

Voti&Stats

Pagelle Udinese Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

1 ora ago

on

1 Novembre 2025

By

Hellas Verona-Udinese serie A
Continue Reading

Atalanta News

Udinese Atalanta 1-0: Zaniolo condanna la Dea alla sconfitta

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

1 Novembre 2025

By

Zaniolo
Continue Reading