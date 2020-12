Alla “Dacia Arena”, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Dacia Arena”, Udinese e Atalanta si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Udinese Atalanta 0-0 MOVIOLA

Sopralluogo L’arbitro La Penna con i due capitani, De Paul e Toloi esegue il sopralluogo sul terreno di gioco per verificarne la praticabilità; batte una pioggia torrenziale sulla Dacia Arena e le pozze d’acqua sono molto estese.

Match postcipato Di certo, la partita inizierà con qualche minuto di ritardo. La Penna sta verificando la praticabilità del terreno di gioco; in molti punti il pallone non rimbalza.

Alle 15,30 nuovo sopralluogo Sopralluogo terminato, il terreno di gioco al momento non è praticabile per cui La Penna decide di attendere circa 30′ per effettuare un nuovo sopralluogo.

15,15 Gli addetti al campo stanno lavorando per tirare via più acqua possibile dal terreno di gioco ma le condizioni non sembrano affatto migliorare.

Udinese Atalanta 0-0: risultato e tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All. Luca Gotti (in panchina Cioffi).

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1.