Udinese, Beto: «Ritiro non semplice, ma siamo sempre rimasti uniti»

Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del club friulano contro il Sassuolo

DICHIARAZIONI – «Sono molto felice, non per il gol ma per i tre punti. Abbiamo lavorato molto per questa vittoria e quindi sono molto soddisfatto per il successo. Ritiro? Non è semplice ma la squadra è sempre rimasta unita, lavoriamo sempre sodo e sapevamo quanto fosse importante per noi questa vittoria, i tre punti erano fondamentali».