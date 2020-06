Udinese Brescia, amichevole da serie A alla Dacia Arena: mercoledì la sfida tra le due compagini in attesa della ripresa

Udinese e Brescia si sfideranno in un’amichevole davvero interessante alla Dacia Arena. Le due squadre, come comunicato dalla società lombarda, scenderanno in campo mercoledì 17 giugno alle ore 18.30. Ecco la nota ufficiale:

«Brescia calcio informa che mercoledì 17 giugno, alle ore 18:30, presso la Dacia Arena di Udine, si terrà una partita amichevole con Udinese Calcio». Un test match da monitorare in vista della ripresa.