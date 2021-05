Udinese, buone notizie per Gotti: Llorente torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Luca Gotti in vista del match contro il Napoli di martedì: Llorente è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Luca Gotti in vista del match contro il Napoli. Llorente è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Seduta mattutina sui campi del Bruseschi per l’Udinese, con gli elementi non impiegati o subentrati ieri impegnati a svolgere un allenamento caratterizzato da esercitazioni sul possesso palla e partitine. I calciatori scesi in campo dal primo minuto contro il Bologna, invece, hanno svolto un programma di scarico e recovery. In gruppo Llorente. Domani pomeriggio rifinitura e, a seguire, partenza per Napoli.