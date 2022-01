Udinese, cancellato il volo per Firenze. Ora si attende l’ASL

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Udinese ha cancellato il volo in programma tra poche ore per Firenze. Il club attende comunicazioni da parte dell’ASL

Anche l’Udinese potrebbe non partire. Il club friulano, infatti, ha cancellato il volo delle 18 diretto a Firenze, dove domani è in programma la sfida con la Fiorentina.

Si attendono ora delucidazioni da parte dell’ASL. Con il via libera, i bianconeri partirebbero in tarda serata o, al massimo, domattina. In caso contrario, non ci sarà alcuna partita al Franchi.