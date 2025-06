Udinese: cessione del club più vicina. La famiglia Pozzo lascia, i dettagli dell’accordo per il passaggio a Guggenheim Partners

Arrivano importanti novità per quel che riguarda il futuro dell’Udinese, che secondo quanto riporta questa mattina Calcio e Finanza, è ormai prossimo al cambio di proprietà.

Il club friulano, dopo giorni di voci, sarebbe infatti in procinto di essere ceduto dalla famiglia Pozzo a Guggenheim Partners, società privata che gestisce asset per 349 miliardi di dollari in tutto il mondo.

L’appuntamento per la chiusura sarebbe fissato per venerdì prossimo in Lussemburgo, ma le firme preliminari sarebbero già state apposte dallo scorso 15 aprile per una cifra di circa 180 milioni di euro.

Da capire, si legge, se nel club ci sarà ancora posto per i Pozzo quanto meno con una quota di minoranza.

Il Ceo della società è Mark Walter è un imprenditore già molto attivo nel mondo dello sport, nonché proprietario dei Los Angeles Dodgers in MLB, oltre che possedente di quote dei Los Angeles Lakers in NBA e proprietario della holding che detiene le quote di maggioranza del Chelsea.

Già al termine del campionato, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Group Technical Director Gianluca Nani aveva commentato le voci del possibile passaggio di proprietà, ma in quel caso, aveva glissato l’imminente cessione.

PAROLE – «Mi piace parlare di cose concrete, sono entrato nella stanza del presidente e c’era ancora tutto, le foto della famiglia e tutto il resto. Se ci sarà qualcosa da comunicare lo faremo sicuramente, io ad oggi sto pensando al calciomercato e alla squadra dell’anno prossimo».