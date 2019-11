Udinese, Colantuono si tira fuori: «Nessun contatto per la panchina»

Stefano Colatuono, ex tecnico dell’Atalanta, ha commentato le voci che lo vedevano come possibile sostituto di Tudor a Udine

Stefano Colantuono, ex tecnico di Atalanta e Torino tra le altre, ha commentato a Sky Sport le voci che lo vedrebbero vicino alla panchina dell’Udinese (già occupata nella stagione 2015-2016).

«Ho un buon ricordo di Udine, non c’è stato nessun contatto. Ho visto che il mio nome è stato fatto, forse per associazione con Pierpaolo Marino con cui abbiamo lavorato molto bene all’Atalanta, ma per ora non ci sono stati contatti»