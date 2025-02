Udinese, Ekkelenkamp: «Vogliamo arrivare in alto, sul mio ruolo preferito dico questo»

Le parole di Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista offensivo dell’Udinese, sugli obiettivi del club friulano in stagione. I dettagli

Jurgen Ekkelenkamp ha parlato a TV12 della sua stagione all’Udinese.

MOMENTO – «Sono felice per la vittoria di sabato. A me piace giocare in generale, preferisco stare all’interno del campo, ma se il mister me lo chiede gioco anche largo. Fino a diciassette anni giocavo in difesa, poi sono diventato un centrocampista».

ARRIVO ALL’UDINESE – «È stato tutto molto veloce, in due settimane mi sono trovato qui a Udine. Ho subito detto sì quando mi hanno proposto di andare all’Udinese. Ora voglio essere ancora più importante per la squadra facendo anche gol, come ho fatto in passato. Mi piace Udine. È una città piccola, ogni cosa è vicina e le persone sono gentili. Mi piace soprattutto salire in Castello, la vista è molto bella».

AJAX – «È stato un orgoglio aver vestito la maglia dell’Ajax e aver debuttato così presto. L’Ajax è il club più importante d’Olanda e anche quello per cui ho sempre voluto giocare e per cui tifo».

ESORDIO CONTRO LA JUVE – «È stata una partita fantastica, erano i quarti di finale. Ho vinto molto con l’Ajax, ma anche con l’Anversa, sono molto orgoglioso delle mie vittorie».

DIFFERENZE OLANDA E ITALIA – «In Olanda fin da piccoli ci si allena sempre con il pallone e anche il campionato è più tecnico. La Serie A invece è più fisica, ci sono tanti contrasti».

IDOLI – «Wesley Snejider. Ma mi piaceva molto anche Rafael Van der Vaart e tra gli italiani Totti».

OBIETTIVO – «L’obiettivo deve essere finire il più in alto possibile. Diciamo dalla decima posizione in su».