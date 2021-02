Udinese Fiorentina, Amrabat in panchina per scelta tecnica: il motivo

Sofyan Amrabat inizierà dalla panchina Udinese-Fiorentina: il centrocampista marocchino è rimasto fuori per scelta tecnica

Sofyan Amrabat escluso dagli 11 titolari in Udinese-Fiorentina per scelta tecnica. Cesare Prandelli ha deciso di adottare il pugno duro per punire il centrocampista marocchino dopo la sceneggiata fatta nel match contro lo Spezia.

Come riporta Sky Sport nell’ultimo match, al momento della sostituzione il marocchino aveva lasciato il campo entrando direttamente negli spogliatoi. Lo stesso tecnico aveva confermato che il calciatore sarebbe stato multato per questo comportamento.