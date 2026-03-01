Udinese Fiorentina, otto anni dopo la tragedia: la sfida che rinnova il ricordo di Davide Astori e unisce i tifosi nel segno della memoria

A otto anni dalla scomparsa di Davide Astori: Udinese Fiorentina diventa partita della commemorazione tra emozione e rispetto

Domani sera, il prato del Bluenergy Stadium non sarà soltanto il teatro di una delicata sfida di campionato, ma il fulcro di un omaggio profondo e doveroso. Udinese-Fiorentina non potrà mai più essere una partita come le altre: a quasi otto anni esatti da quel tragico 4 marzo 2018, il ricordo di Davide Astori tornerà a unire le due tifoserie in un abbraccio denso di emozione e responsabilità.

Il capitano viola perse la vita a soli 31 anni, proprio nella sua stanza d’albergo a Udine, a poche ore dal fischio d’inizio del match contro i friulani. Per onorare la sua memoria, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno deciso di compiere un passo oltre il commosso ricordo pre-partita, trasformando il dolore in un’azione concreta a tutela della salute pubblica.



La prevenzione scende in campo

L’iniziativa, nata in stretta collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, prevede l’avvio di un importante progetto di screening cardiologici completamente gratuiti. I tifosi presenti allo stadio troveranno sulle locandine e sui maxischermi un QR code dedicato: inquadrandolo, potranno ottenere informazioni dettagliate e aderire direttamente alla campagna di prevenzione. I check-up medici si svolgeranno proprio all’interno dei locali dell’impianto friulano, in date che verranno definite a breve. Un’opportunità inclusiva, estesa anche a chi non siederà sugli spalti: attraverso i canali social dell’Udinese Calcio, sarà possibile compilare un modulo online per partecipare all’iniziativa da casa.



Una tragedia che si poteva evitare

La coincidenza di date di questo weekend fa venire i brividi: la gara si disputerà la sera del 2 marzo, a ridosso dell’ottavo anniversario della scomparsa. Una ferita ancora aperta, acuita dalla recente sentenza della Cassazione dello scorso gennaio. La Suprema Corte ha infatti stabilito in via definitiva che la morte di Astori — causata da un’aritmia ventricolare maligna generata da una grave patologia silente — si sarebbe potuta evitare o quantomeno posticipare. La condanna del Professor Giorgio Galanti ha confermato che la prescrizione degli esami adeguati avrebbe permesso una diagnosi tempestiva.

Oggi, attraverso questa lodevole campagna, la memoria di Davide smette di essere solo un ricordo doloroso e diventa un patrimonio vitale: uno strumento di prevenzione attiva, affinché il suo nome continui a generare consapevolezza e a proteggere altre vite.