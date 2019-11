Udinese, Gotti: «Io sulla panchina fino a giugno? Non succederà»

Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato del suo futuro della panchina, rilevata dopo la rottura con Tudor

Luca Gotti non rimarrà alla guida dell’Udinese fino al termine della stagione. Ad ammetterlo è il diretto interessato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole.

«Futuro? Le posizioni sono le medesime. La mia è chiara, come lo è la disponibilità che do alla società. Si sono allungati i tempi di considerazione di un nuovo percorso della società. E’ semplice: io sono un collaboratore, mi sono messo a disposizione per gestire una fase di passaggio. Io fino a giugno? No, non succederà».