Luca Gotti è stato multato per aver violato le norme anti-Covid

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è stato multato per non aver rispettato le norme anti-Covid. Il tecnico dei friulani, come riportato da Il Gazzettino, ha partecipato a una festa in un appartamento privato a Udine.

I vicini avrebbero avvisato le Forze dell’Ordine che sono immediatamente accorse e hanno multato Gotti e altre 7 persone che ora dovranno pagare 400 euro a testa per la violazione.