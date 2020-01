Udinese, Gotti: «Partita condizionata dal vento. De Paul? Non posso trattenerlo»

L’allenatore dell’Udinese Gotti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in trasferta sul campo del Lecce

Luca Gotti ha analizzato la partita vinta dall’Udinese contro il Lecce nel corso della conferenza stampa. Ecco gli spunti offerti dal tecnico dei friulani.

«È stata una partita che ha visto le direzioni delle traiettorie fortemente condizionate dal vento. Nel primo tempo siamo stati pasticcioni, abbiamo concesso un paio di occasioni al Lecce. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ci hanno annullato due gol per poco e poi una giocata di De Paul. Se De Paul resta? Non ho avvisaglie di cose diverse, non posso trattenerlo io a Udine».