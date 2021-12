Udinese, Gotti: «Partita piena di errori, c’è ancora tanto da correggere»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la sconfitta della formazione bianconera contro l’Empoli. La sua analisi

Ai microfoni di DAZN, Luca Gotti ha analizzato così Empoli-Udinese.

PARTITA – «Anche nel primo tempo non abbiamo giocato bene, dovevamo sfruttare meglio gli spazi disponibili. Nel secondo tempo, prima di subire il pareggio, abbiamo avuto altre due occasioni. La nostra è stata una partita giocata male, piena di errori nelle due fasi. Gli attaccanti sono stati poco lucidi, così come tutti gli altri. La gestione poteva essere fatta meglio, non mi è piaciuto il palleggio».

DIFFICOLTA’ – «Non so se ci sia un copione unico, la squadra mi sembra spaventata. Alcuni errori non sono normali, ma troppi sono i problemi che ci facciamo».

MENTALITA’ – «Si, dobbiamo lavorare su tutto. Ci sono tante cose che vanno messe a posto».

DEULOFEU – «Oggi Gerard ha fatto una ottima partita, in cui si è preso tante responsabilità».