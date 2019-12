Udinese, il patron Pozzo infuriato coi giocatori: il motivo

Udinese, il patron Pozzo è infuriato con i giocatori. Squadra in ritiro prima della Coppa Italia: ecco cosa non ha digerito il presidente

La figuraccia dell’Udinese contro la Lazio (subiti tre gol in 45 minuti), non è stata proprio digerita dal presidente Pozzo. Si è deciso per il ritiro anticipato in vista della gara di Coppa Italia contro il Bologna.

In particolare, sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al patron bianconero non sarebbe andato giù l’atteggiamento remissivo che i suoi calciatori hanno dimostrato nella gara dello stadio Olimpico.