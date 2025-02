Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato in occasione del match contro il Napoli

Il responsabile dell’area tecnica dei bianconeri, Gokhan Inler, doppio ex della partita che si consumerà stasera allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Udinese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per spiegare il nuovo progetto che lo vedrà protagonista con i friulani. A seguire le sue parole.

IL RUOLO DI DS – «Gli studi e l’esperienza mi hanno indotto a pensare che la funzione del direttore sportivo stia cambiando, si stia evolvendo. Un calciatore non deve avere alcuna preoccupazione, ci sono aree di intervento che devono competere ad un dirigente, per fare in modo che gli atleti abbiano la testa libera. Diciamo che un manager deve agire e saperlo fare a 360°. Io spero di dare identità, sicuramente ci metterò serietà e intensità: sono in un club che ha dimostrato di saper fare calcio, la testimonianza è in questi 30 anni di Serie A di seguito, in ciò che ha fatto la famiglia Pozzo per il club».

I GIOCATORI – «Fare meglio delle ultime stagioni, confermare la nostra filosofia, che sta dando risultati. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo meno esperienza, ma i ragazzi possono regalarci le soddisfazioni che inseguiamo. Il gol di Iker Bravo, domenica scorsa contro il Venezia, ha sottolineato questo nostro desiderio, è stato come una liberazione in quel momento, ed ha premiato un ragazzo che merita».