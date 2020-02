Udinese, Lasagna: «Da bambino tifavo Inter. Gotti ci ha dato la scossa»

Le dichiarazioni di Kevin Lasagna, attaccante in forza all’Udinese, poco prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter

Intervenuto a Inter TV, Kevin Lasagna ha presentato la sfida in scena alla Dacia Arena fra i padroni di casa dell’Udinese e l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sappiamo che sarà una gara molto dura, perché l’Inter è una delle migliori squadre del campionato. Abbiamo preparato bene la partita in settimana, speriamo di riversare le nostre competenze in campo. Io ex tifoso? Da bambino ero un tifoso. Da calciatore ho segnato parecchie volte all’Inter. Ora penso all’Udinese ed a fare bene qui. Gotti? Ci ha dato una scossa, anche a livello di gioco. Penso si veda in campo».