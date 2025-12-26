Udinese Lazio, Runjaic in conferenza stampa: «In inferiorità numerica non si deve mollare. Vogliamo riscattarci. Sul portiere...»

Udinese Lazio, Runjaic in conferenza stampa sulla sfida di campionato di domani. Una partita importante per il club bianconero.

Giornata di vigilia in casa Udinese. Il tecnico Runjaic in conferenza stampa ha presentato la partita contro la Lazio di domani.

REAZIONE DOPO FIRENZE E KAMARA – «Sono d’accordo, è stata una brutta prestazione, l’avevamo approcciata bene fino al cartellino rosso. Si può perdere giocando in 10 ma poi bisogna almeno provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta. Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Comunque non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo. Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato. Il lato bello del calcio è che dopo pochi giorni puoi provare a rifarti da una sconfitta, abbiamo analizzato l’avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in 10, non bisogna mollare. Il Napoli dopo aver perso contro di noi ha reagito vincendo la Supercoppa, questa è la differenza tra una squadra come la nostra e una grande squadra, che mantiene alto il livello delle prestazioni e reagisce così alle sconfitte. Non parlerò molto della formazione, a Firenze ho fatto subentrare dei ragazzi e mi aspetto un contributo, Kamara è un ragazzo d’esperienza, importante per noi, questo è fuori di dubbio, non so dirvi se sarà titolare».

ERRORI E PORTIERI – «Sì è una tematica, abbiamo commesso diversi errori individuali. Nel mondo dello sport capitano gli errori, dobbiamo ridurli al minimo, poi un errore e siamo subito puniti. Il rosso ha cambiato la partita, non è una scusa ma è comunque un dato di fatto. Non è un discorso solo sui portieri, ma riguarda tutta la squadra. Quando si subisce un gol è dovuto a più errori. Nessuno è soddisfatto della sconfitta di Firenze e del numero di errori commessi, ma ci sono ancora tre gare per chiudere il girone d’andata e possiamo migliorare la nostra posizione». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24.COM