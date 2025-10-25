Udinese Lecce, Runjaic a Dazn nel pre partita: «Dobbiamo essere coraggiosi e fare una partita di grande energia»

Udinese Lecce, Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato della preparazione per il match contro il Lecce a Dazn nel pre partita. Le sue parole

Prima della sfida contro il Lecce, ospite dell’Udinese nell’ottava giornata di Serie A 2025/2026, Kosta Runjaic ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali della società, concentrandosi sulla necessità di una vittoria casalinga e sull’approccio al match.

SULLA PARTITA E LA VITTORIA IN CASA – «Siamo a buon punto, manca solo la vittoria qui in casa per stare meglio. Oggi dobbiamo fare una partita coraggiosa, con grande energia».

L’AVVERSARIO IN FORMA – «Il Lecce è un avversario difficile. Noi faremo la nostra partita, siamo pronti, ma dobbiamo stare attenti soprattutto quando partono in contropiede».

Runjaic ha messo in evidenza la difficoltà dell’avversario, ma ha ribadito l’importanza di restare concentrati e determinati, specialmente nel contrastare i contropiedi del Lecce.