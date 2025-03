Udinese, l’ex Pinzi: «I giocatori stanno molto bene e giocano spensierati. La salvezza è in tasca»

L’ex giocatore dell’Udinese Gianpiero Pinzi ha parlato della stagione dei bianconeri in campionato. Le parole

L’ex giocatore dell‘Udinese Gianpiero Pinzi ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto. L’ex centrocampista ha parlato della stagione dei bianconeri in campionato. A seguire le sue parole.

STAGIONE – «Stanno molto bene e giocano spensierati. Andranno a Roma a vele spiegate con la salvezza già in tasca. Per il match contro la Lazio non so quanto possa essere a suo agio Kristensen contro simili avversari, magari servirebbe un giocatore di gamba».

EQUILIBRIO – «Con l’inserimento di Solet c’è solidità. I duelli là dietro li vincono tutti Bijol e Solet, col francese che impressiona per la facilità con cui esce dalla situazioni di traffico palla al piede, mentre in avanti stiamo vedendo moltissime rotazioni con cui non si danno punti di riferimento agli avversari».