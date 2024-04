Udinese, Lippi: «Sono sicuro che Cannavaro farà bene»

Marcello Lippi ha parlato del nuovo impiego di Cannavaro all’Udinese, assunto come tecnico dell’Udinese per questo finale di stagione

Marcello Lippi, storico allenatore della Nazionale, ha parlato al Messaggero Veneto di Cannavaro come nuovo allenatore dell’Udinese.

SERIE A- «Sapevo quanto Fabio aspettasse una grande opportunità in Serie A e sono sicuro che farà il bene dell’Udinese. Aveva grande voglia di tornare ad allenare, sa bene che Udine è una piazza molto attraente ed importante in Serie A. Gli ho scritto subito per congratularmi e per fargli il classico in bocca al lupo, sicuro che farà bene all’Udinese»

UDINESE – «L’Udinese è un club che stimo e che ha sempre avuto dei buoni allenatori e dei buoni giocatori. La situazione attuale è delicata perché la salvezza è ancora tutta da conquistare: con Fabio al timone l’Udinese si ritrova una qualità in più per mettersi in salvo. Siamo stati insieme in Cina e posso garantire sulla sua competenza. Anzi, lui conosce tutto quello che è necessario per fare calcio ai massimi livelli, sia dal punto di vista tattico che psicologico. Non deve quindi esserci alcuna perplessità nei suoi confronti»