Udinese, Marino: «All’andata una partita indimenticabile, ma ora siamo in crisi»

Le parole del ds dell’Udinese Marino nel pre partita: «Abbiamo una differenza reti positiva, manteniamo sempre aperte le partite»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della partita contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

«Quelle dell’andata con Inter e Roma furono partite indimenticabili, ma noi non arriviamo a questo appuntamento in crisi totale. Abbiamo una differenza reti positiva, manteniamo sempre aperte le partite: adesso c’è qualche difficoltà, dovuta ad alcune assenze o per un calo ‘normale’ rispetto a quello da scudetto che avevamo prima».