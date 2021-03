Udinese, Marino: «Milan senza Ibra? Le seconde linee non sono gli ultimi arrivati»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan. Le sue parole

«Anche se non al top vogliamo avere tutti vicini da qui alla fine del campionato ma a sorpresa qualcuno potrebbe anche entrare in campo, stanno tutti bene e sono in pieno recupero ma ora pensiamo a quelli che sono arruolati. Direi che questo è probabilmente il momento in cui stiamo avendo più continuità in questo campionato ma mi aspetto di vedere una prestazioni all’altezza dell’avversario di stasera. Mi aspetto un buon approccio con vigoria e umiltà. All’andata fu una partita che senza la magia sarebbe terminata in pareggio e anzi, forse abbiamo anche creato qualcosa in più noi e rispetto a quella partita non è cambiato molto perché a gennaio non abbiamo stravolto la squadra. Ibrahimovic? Il Milan sa giocare bene anche senza di lui e comunque dispone di giocatori che, anche se seconde linee, non sono certo gli ultimi arrivati»