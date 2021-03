Pierpaolo Marino ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul e Juan Musso

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul e Juan Musso che piacciono alle big italiane e non solo.

«Ci vogliono tanti soldi, però voglio puntualizzare che non stiamo cercando squadre per i nostri calciatori. Non li dobbiamo certo pubblicizzare, poi se devo fare un discorso da egoista, se riescono a mettersi in mostra per me è meglio».