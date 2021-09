Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato di Soppy prima della gara con la Fiorentina

Ai microfoni di DAZN, Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, ha parlato di Soppy:

«Soppy lo vedo bene. Ho fatto un accostamento durante la presentazione non per il ruolo ma per il modo di proporsi: mi ricorda Davids».