Pierpaolo Marino ha parlato di Rodrigo De Paul che piace a tante big del nostro campionato

Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole su Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato di tante squadre in Serie A.

DE PAUL – «A gennaio non va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà. C’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute».

PREZZO – «Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione, anzi sono scappati davanti al prezzo (ride, ndr). Scherzi a parte, non voglio dire una cifra, perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita».