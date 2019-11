Udinese, Musso sul rigore parato: «Mi sono allenato tanto»

Musso, autore del miracolo su rigore che ha salvato il pareggio in Udinese Spal, ha parlato del suo lavoro sui tiri dagli 11 metri

Una prodezza di Musso ha permesso all’Udinese di proteggere il pari maturato contro la Spal. L’estremo difensore ha ipnotizzato Petagna. Ecco le sue parole a Udinese TV.

«Il rigore? Negli ultimi giorni ci siamo allenati tanto perché fino ad oggi in carriera non ne avevo ancora parato nessuno. Mi sono allenato tanto per migliorare anche questo aspetto e sono molto contento di averlo parato».