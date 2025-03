Udinese, Nani: «Il nostro obiettivo era quello di salvarci, lo abbiamo raggiunto brillantemente. Thaiuvin e Sanchez? Ecco cosa posso dirvi»

Il Group Technical Director dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato della stagione dell’Udinese. Le parole

Il Group Technical Director dell’Udinese Gianluca Nani è intervenuto ai microfoni di TV12, ed ha parlato della stagione dei friulani e della sorpresa Kosta Runjiaic. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Il nostro obiettivo era quello di salvarci, lo abbiamo raggiunto brillantemente e facendo un buon calcio. Nel prossimo campionato ci piacerebbe alzare l’asticella. Vogliamo gettare le basi per la prossima stagione, obiettivamente l’Europa è lontana, l’obiettivo da qui alla fine è quello di vincere tutte le partite e di valutare i giocatori».

THAUVIN RESTA? – «Ha un contratto in scadenza quest’anno e ha un’opzione a nostro favore per un altro anno: la prossima stagione sarà con noi, non c’è urgenza».

SANCHEZ – «Ha un contratto con noi per l’anno prossimo, quest’anno è stato sfortunato ed è partito svantaggiato. Ha avuto delle difficoltà, io lo vedo come un’opportunità, non come un problema, poi se servirà fare delle valutazioni ci siederemo tutti insieme»