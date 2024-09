Udinese, Nani: «NON vogliamo VENDERE Bijol a gennaio. ADDIO Perez? È andata COSì»

Le parole di Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, sul futuro del club bianconero. Tutti i dettagli in merito

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto del futuro del club bianconero.

CESSIONE PEREZ – «Abbiamo venduto i giocatori che era giusto vendere, quanto a Perez non era un’operazione contemplata e vantaggiosa sia dal punto di vista economico che tecnico. Potevamo aspettare un altro anno, ma quando un giocatore che ha dato molto come Perez ti fa capire insistentemente che vuole andare via, allora è giusto anche lasciarlo partire. La riprova di tutto questo discorso è stato l’arrivo di Tourè alle 23.59 dell’ultimo giorno di mercato».

BIJOL – «Lo consideriamo molto più forte delle cifre che ci offrivano. Bijol è un difensore per un top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui, ma neanche per un minuto. Un giocatore di questo calibro non lo si cede a gennaio».

SANCHEZ – «È già importante per la grande mentalità che ci sta dando. Lo aspettiamo senza fretta».