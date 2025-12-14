Ultime Notizie
Udinese-Napoli streaming gratis? Dove vedere diretta live
Dopo la partita persa contro il Benfica, il Napoli ha ora la testa alla sfida contro l’Udinese di campionato. La 15° giornata di Serie A mette di fronte due squadre dalle ambizioni differenti: la squadra bianconera vuole blindare la salvezza il prima possibile, gli azzurri invece continuano il sogno di difendere lo Scudetto vinto lo scorso anno.
Tra le partite di oggi dunque una sfida che potrebbe dire molto sullo sviluppo della classifica. In questo articolo vediamo dove vedere Udinese-Napoli in streaming.
Udinese-Napoli streaming: dove vederla in diretta
Nel calendario della Serie A 2025-2026 fa capolino la sfida fra Udinese e Napoli. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:
|Pacchetto
|Contenuti principali
|Prezzi
|Condizioni di visione
|DAZN FULL (ex Standard)
|– Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)
– Serie BKT completa
– LaLiga spagnola e Liga portoghese
– Serie A femminile
|– Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)
– Annuale rate: 34,99 €/mese
– Mensile flessibile: ora in sconto a 39,99€ al mese invece di 44,99€
|– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Non condivisibile con persone fuori casa
|DAZN FAMILY (ex Plus)
|– Tutti i contenuti del pacchetto FULL
– Visione su due reti internet differenti
|– Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)
– Annuale rate: 59,99 €/mese
– Mensile flessibile: 69,99 €/mese
|– 2 dispositivi su reti diverse
– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa
|DAZN GOAL (ex Goal Pass)
|– Tutta la Serie BKT
– 3 partite per turno di Serie A TIM
– Serie A femminile eBay
– LaLiga spagnola e Liga portoghese
|– Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)
– Annuale rate: 13,99 €/mese
– Mensile flessibile: 19,99 €/mese
|– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Condivisione solo in ambito domestico
|DAZN MYCLUB PASS
|– Tutte le partite della propria squadra in Serie A
– Show pre e post-partita
– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand
|– 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate
|– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Segui solo la tua squadra del cuore
L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.
Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.
Udinese-Napoli: le probabili formazioni
Dopo il ko europeo contro lo Sporting Lisbona, il Napoli deve ritrovare equilibrio e punti in campionato. Le assenze continuano a condizionare le scelte di Conte, mentre l’Udinese prepara una gara di sacrificio, puntando molto sulle qualità di Zaniolo nelle transizioni offensive.
La sconfitta in Champions va immediatamente archiviata, ma Antonio Conte non ha grandi margini per modificare l’undici titolare, vista la lunga lista di infortunati. Hojlund resterà il riferimento avanzato, con Lang e Neres ai suoi lati. Anche per questa gara Politano dovrebbe partire dalla panchina, così come Lucca, ancora non considerato pronto per un impiego dal primo minuto. Tra l’altro adesso si vocifera di un possibile addio a gennaio dell’attaccante.
Dalla parte opposta, Runjaic chiede coraggio ai suoi. L’Udinese costruisce la propria strategia puntando sulle giocate di Zaniolo, elemento decisivo nelle ripartenze. Considerando che i friulani potrebbero essere costretti ad abbassarsi per lunghi tratti, l’ex Roma diventa il principale sbocco offensivo per ribaltare l’azione e dare respiro alla squadra.
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlostrom, Ekkelenkamp, Rui Modesto; Zaniolo, Davis.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.