Lucca Napoli, addio a gennaio? I partenopei stanno valutando una possibilità. C’è, però, un ostacolo da tenere in considerazione. Le ultime sull’attaccante

Lucca Napoli, il giocatore potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio. Ma prima i partenopei dovranno esercitare il diritto di riscatto

Lo spazio è poco, l’incisività latita e l’ombra del rientro di Romelu Lukaku si allunga minacciosa sul suo futuro immediato. Secondo il Corriere dello Sport il destino di Lorenzo Lucca a Napoli è a un bivio. Arrivato in estate dall’Udinese con l’etichetta di vice-Big Rom, il centravanti classe 2000 non è riuscito a sfruttare appieno le chance concesse dall’infortunio del belga, scivolando spesso nelle gerarchie di Antonio Conte anche dietro a Hojlund, attaccante dalle caratteristiche molto diverse. Anche l’ultimo spezzone contro il Benfica in Champions League non ha portato la scossa sperata: pochi palloni giocabili e gestiti non sempre al meglio.



Per questo motivo, il club azzurro sta valutando seriamente l’ipotesi di cederlo in prestito a gennaio. L’obiettivo è permettergli di ritrovare quel minutaggio e quella continuità che oggi a Napoli, con il reparto offensivo prossimo al completo, sembrano un miraggio. L’operazione, però, è tecnicamente complessa. Lucca si è trasferito in Campania con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione: per girarlo temporaneamente a un’altra squadra già nella sessione invernale, il Napoli dovrebbe anticipare il riscatto definitivo versando la cifra pattuita nelle casse dell’Udinese. Un ostacolo non insormontabile, ma significativo per le strategie societarie.

A complicare il quadro c’è la volontà del giocatore stesso. Nonostante la prospettiva di essere la terza punta centrale in un sistema di gioco che ne prevede una sola in campo, Lucca preferirebbe restare per giocarsi le sue carte e dimostrare il proprio valore all’ombra del Vesuvio. Il legame che sente con la piazza è forte, come testimoniato dalla reazione ai fischi ingenerosi ricevuti in Coppa Italia contro il Cagliari (gara in cui ha siglato uno dei suoi due gol stagionali), ai quali ha risposto con una dichiarazione d’amore via social: «Te voglio bene Napule, crir a me».



Sullo sfondo rimangono gli interessamenti di mercato, con il Milan che ne ha parlato con il Napoli, anche se la situazione è attualmente in stand-by. Curiosamente, il calendario metterà Lucca di fronte al suo passato tra soli due giorni: si torna a Udine, la città dove è riuscito a emergere con 23 gol in due stagioni, convincendo gli azzurri a puntare su di lui. Doveva essere l’anno dell’apprendistato alle spalle di Lukaku; il mercato di gennaio dirà se il percorso potrà continuare a Napoli o se sarà necessaria una deviazione altrove per ritrovare il bomber ammirato in Friuli.