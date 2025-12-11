Napoli, testa alla sfida contro l’Udinese: Conte potrebbe adottare una piccola rivoluzione: le ultimissime sui partenopei

Napoli, i partenopei contro l’Udinese devono riscattare il ko in Champions League. E Conte pensa ad alcune modifiche di formazione. Le ultime

Il Napoli incassa un passo falso pesantissimo in Champions League, un risultato che complica notevolmente il percorso verso la qualificazione ai play-off e che costringe gli azzurri a una pronta reazione. La squadra di Antonio Conte, infatti, non può permettersi ulteriori distrazioni, e la sfida contro l’Udinese, in programma domenica pomeriggio in trasferta, diventa subito un banco di prova fondamentale. Il Napoli sa che il campionato può offrire l’occasione giusta per ripartire, ritrovare fiducia e arginare un periodo che rischia di condizionare l’intera stagione.

Nonostante la delusione europea, il gruppo tornerà al lavoro solo domani: oggi, infatti, non è previsto allenamento a Castel Volturno. Conte, però, è già proiettato alla sfida con l’Udinese e sta valutando come rimettere in moto il Napoli dopo la brutta serata di Champions. Il tecnico è consapevole della stanchezza che sta affliggendo diversi elementi della rosa e non ha escluso cambiamenti significativi nella formazione titolare. Due o tre novità sembrano possibili: Spinazzola potrebbe prendere il posto di Olivera sulla fascia sinistra, mentre Politano è in corsa per una maglia al posto di uno tra Lang e Neres, entrambi apparsi sottotono nell’ultima uscita del Napoli.

Tra le opzioni c’è anche la candidatura di Lucca, che potrebbe trovare spazio e fiducia affrontando la sua ex squadra. Conte valuta ogni dettaglio, nella convinzione che il Napoli debba ritrovare energia, concentrazione e cattiveria agonistica per evitare che la crisi di gioco si trasformi in qualcosa di più profondo.

La grande novità potrebbe però arrivare dal centrocampo: la vera sorpresa del Napoli potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Antonio Vergara. Il giovane talento azzurro, appena 22enne, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante grazie alla sua determinazione e alla capacità di dare vivacità alla manovra. Potrebbe sostituire uno tra Elmas e McTominay, entrambi apparsi in difficoltà nelle ultime settimane. Vergara ha già mostrato segnali incoraggianti negli ultimi dieci minuti giocati contro il Benfica, un piccolo assaggio di personalità e qualità che ha colpito Conte e lo staff tecnico del Napoli.

Contro l’Udinese potrebbe dunque essere arrivato il momento del giovane centrocampista, simbolo della voglia del Napoli di ripartire non solo con i titolari più esperti, ma anche valorizzando le nuove energie presenti in rosa. Per il Napoli, domenica non sarà solo una partita: sarà l’occasione per dimostrare di saper reagire e rialzarsi immediatamente.