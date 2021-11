Udinese, Nuytinck: «Vogliamo continuare a crescere per avere risultati migliori»

Bram Nuytinck, difensore e capitano dell’Udinese, ha parlato della stagione del club friulano fino a questo momento

POST SASSUOLO – «La vittoria contro il Sassuolo è stata fondamentale. Dopo una vittoria bisogna sempre allenarsi, la sosta è stata indispensabile da questo punto di vista perché ci ha permesso di lavorare. Vogliamo crescere e per farlo dobbiamo allenarci molto».

DIFESA A 3 E a 4 – «Secondo me possiamo giocare sia con la difesa a 3 sia con quella a 4. Abbiamo giocato quasi sempre con quella a 3 ma è bello vedere che possiamo giocare anche con la difesa a 4, vuol dire che possiamo cambiare. Per me è uguale, mi piace giocare anche a 4, abbiamo giocatori con qualità che possono adattarsi ad entrambe le situazioni di gioco».

OBIETTIVI PERSONALI E DI SQUADRA – «Prima della partita abbiamo sentito un po’ di pressione: dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Adesso vogliamo crescere e la partita contro Torino è fondamentale da questo punto di vista».

CAPITANO – «Ci sono più responsabilità da Capitano ma non mi pesano perché ho esperienza e voglio sentire queste responsabilità. Il mio obiettivo è fare bene con la squadra, voglio raggiungere risultati migliori rispetto a quelli degli ultimi anni. Non voglio soffrire ma voglio giocare un bel campionato con la squadra. Sono molto fiero dei nostri tifosi, è bello sentire il loro affetto».