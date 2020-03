Udinese, Okaka: «Finire il campionato? Difficile fare previsioni»

Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tonight. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus

«Finire il campionato in estate? Ci sono tante ipotesi, ma in questo momento è difficile fare previsioni. Prima di tornare in campo bisognerà risolvere anche degli aspetti logistici, legati per esempio alle trasferte: ci vorrà la certezza che dove si va a giocare non ci sia più alcun contagio. Bisogna tornare alla normalità su tutti i fronti».